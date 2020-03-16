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Бесполезная разведка: корабли НАТО попадают в ловушки у границ Крыма

Бесполезная разведка: корабли НАТО попадают в ловушки у границ Крыма
Фото: Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западные суда бессильны перед российской военной техникой

Корабли НАТО часто приближаются к морским границам России в Черном море, чтобы провести разведку. Однако недалеко от Крыма суда раз за разом терпят неудачи – они "слепнут" из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах региона.

Собеседник РИА "Новости" поведал, что Североатлантический альянс пытается проникнуть в коммуникационные и цифровые сети. Российские же РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия.

"Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", – подчеркнул инсайдер.

Источник объяснил, что РЭБ выводят из строя разведывательную аппаратуру кораблей НАТО и сбивают настройки навигационных систем. Поэтому последние показывают неправильные координаты, и экипажи теряются в пространстве.

Как пишет то же агентство, в последнее время суда альянса все чаще приближаются к морской границе РФ в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Исследуют границы также различные самолеты и беспилотники – они летают не только около Крыма, но также в районе Балтийского моря, Краснодарского края и военных баз в Сирии. 

Полина ИВАНОВА

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