Боевые корабли РФ не позволили эсминцу США приблизиться к Крыму

Российские корабли и бомбардировщики несколько часов "охотились" за американским эсминцем "Росс", который накануне зашел в Черное море. Как сообщил портал Avia.pro, корабль США начал двигаться в сторону Крыма, но из-за действий боевой авиации РФ экипаж изменил курс и отправился в воды стран Европы.

По информации того же портала, на борту "Росса" находится около 90 ракет "Томагавк". Впрочем, создавать опасную ситуацию американцы не стали.

Как рассказало командование шестого оперативного флота США, страна отправила эсминец в Черное море для поддержания безопасности в регионе в рамках операции "Атлантическая решимость". Также американцы хотели таким образом укрепить взаимодействие с партнерами по НАТО, передает "Интерфакс".

Заход "Росса" в Черное море стал первым для американских военных в 2020 году. В 2019-м корабли США девять раз заплывали в акваторию. Сообщалось, что боевые корабли Черноморского флота РФ тут же взяли эсминец под наблюдение.