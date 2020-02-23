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В Черном море засекли американский эсминец

Корабль"Росс" под эгидой США оснащен системами Aegis

Об иностранном эсминце рассказали в Национальном центре управления обороной, пишет РИА "Новости".  Он находится под контролем кораблей Черноморского флота. 

Рина КРАСНОВА

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