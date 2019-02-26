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Американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk взлетел утром 26 февраля с авиабазы Североатлантического альянса итальянской Сигонеллы и подлетел к территории РФ. Об этом стало известно благодаря данным мониторинговых ресурсов.
Беспилотник совершил разведывательный полет около северо-восточных границ Калининградской области. А чуть позже днем шведский радиоразведчик Gulfstream GIV SP оказался недалеко от акватории Балтийского моря, а также в зоне полетной информации Калининградской области, что следует из информации, опубликованной в Twitter организации Plane Radar.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты все чаще пролетают у границ РФ, например, в районе Крыма, Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии. Некоторые заходят в воздушное пространство России в рамках договора, чтобы изучить отечественные ракетные бригады.
12:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции🇸🇪 #Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, производит полёт в акватории Балтийского моря, в зоне полётной информации (#FIR) Калининградской🇷🇺 области.
#SwedishAF #Kaliningrad pic.twitter.com/Pkxa5k6RaM
Министерство обороны России призывало США отказаться от таких полетов, но американцы никак не отреагировали. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказывал агентству РИА Новости о том, что Вашингтон считает Москву главным противником, поэтому количество подобных миссий с каждым годом только увеличивается.
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