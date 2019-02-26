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Западные самолеты-разведчики опять приблизились к границе РФ

Фото: commons.wikimedia.org
США продолжают активно следить за Россией

Американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk взлетел утром 26 февраля с авиабазы Североатлантического альянса итальянской Сигонеллы и подлетел к территории РФ. Об этом стало известно благодаря данным мониторинговых ресурсов.

Беспилотник совершил разведывательный полет около северо-восточных границ Калининградской области. А чуть позже днем шведский радиоразведчик Gulfstream GIV SP оказался недалеко от акватории Балтийского моря, а также в зоне полетной информации Калининградской области, что следует из информации, опубликованной в Twitter организации Plane Radar.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты все чаще пролетают у границ РФ, например, в районе Крыма, Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии. Некоторые заходят в воздушное пространство России в рамках договора, чтобы изучить отечественные ракетные бригады.

Министерство обороны России призывало США отказаться от таких полетов, но американцы никак не отреагировали. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказывал агентству РИА Новости о том, что Вашингтон считает Москву главным противником, поэтому количество подобных миссий с каждым годом только увеличивается. 

Полина ИВАНОВА
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