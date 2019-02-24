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Американцы продолжают внимательно наблюдать за Крымом. В очередной раз самолет ВВС США пролетел вдоль Черного моря.
Патрульный противолодочный лайнер Boeing P-8A Poseidon вылетел из Италии и направился к российскому побережью через Болгарию.
После разведывательного полета самолет с выключенным транспондером вернулся на аэродром базирования.
14:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 февраля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Болгарии🇧🇬#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/jiOwIB54V5
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