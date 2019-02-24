Вашингтон регулярно посылает воздушные судна для слежения за полуостровом

Американцы продолжают внимательно наблюдать за Крымом. В очередной раз самолет ВВС США пролетел вдоль Черного моря.

Патрульный противолодочный лайнер Boeing P-8A Poseidon вылетел из Италии и направился к российскому побережью через Болгарию.

После разведывательного полета самолет с выключенным транспондером вернулся на аэродром базирования.