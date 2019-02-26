Международная общественность в скором времени смирится с тем, что полуостров является частью России

Киев не сможет заставить Москву отдать обратно Крым ни политическими, ни военными способами. При этом Запад, который наблюдает последние пять лет за "сильной" Россией и все больше устает от этого вопроса, перестанет требовать того же, фактически признав результаты проведенного в 2014-м референдума. В этом уверен польский эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага.

Журналист заявил о том, что Россия навсегда останется в Крыму, поэтому украинцам, которые регулярно придумывают все новые планы по возвращению полуострова, не стоит мечтать о том, чтобы его отобрать, и Индонезия им точно помочь не сможет. Это не допустит не только российская власть, но и сами жители, которые не хотели бы такого развития событий.

"Рано или поздно международная общественность смирится с фактами. Так может продолжаться двадцать, тридцать лет: "статус кво" будет сохраняться, хотя юридически он закреплен не будет. У Украины нет никаких ни политических, ни военных возможностей вернуть себе Крым",

– заявил Талага в интервью изданию Fronda.pl.

Эксперт отметил, что у России есть "реальная сила", а граждане этой страны – настоящие стратеги. Тогда как Украина, где политическая ситуация, в отличие от соседней страны, плачевная, страдает от внутренней раздробленности.

Крым вошел в состав России в 2014-м демократическим путем после госпереворота в Незалежной. Украинцы до сих пор не признают результаты референдума, считая полуостров – оккупированной территорией. Российские власти не раз говорили о том, что вопрос Крыма закрыт.