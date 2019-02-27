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На СБУ завели дело после "керченского инцидента"

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Следственный комитет РФ разберется с украинскими провокаторами

Против высокопоставленных сотрудников прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) в России возбуждены уголовные дела. Такое решение было принято спустя два дня после того, как украинские правоохранители начали расследование в отношении российских пограничников, не пропустивших военные корабли из Незалежной под Крымский мост.

Дела возбуждены по факту привлечения к ответственности заведомо невиновных граждан России из числа военнослужащих Министерства обороны и Пограничной службы ФСБ, пояснили в Следственном комитете РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД второго отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко",

говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что правоохранительные органы Украины привлекли к уголовной ответственности "семь заведомо невиновных граждан России" при отсутствии каких-либо доказательств. Позиция нашей страны состоит в том, что в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года россияне не совершали незаконных действий, а исполняли долг по охране государственной границы. При этом они действовали в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства, передает RT.

Фото:sledcom.ru

Число фигурантов уголовного дела с украинской стороны может вырасти. "Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов Украины против граждан Российской Федерации", – подчеркнули в СКР.

В понедельник, 25 февраля, Генпрокуратура Незалежной объявила об открытии уголовных дел в отношении российских военных, "причастных к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе". Обвинения были выдвинуты в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, а также в ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Украинцы решили привлечь к ответственности командующего войсками Южного военного округа генерала-полковника Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеевуаи еще пятерых пограничников ФСБ в Крыму.

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ 25 ноября 2018 г., на требования пограничников не реагировали и были остановлены в результате силовой операции. Украинские моряки, а также находившиеся на борту сотрудники СБУ, арестованы и находятся под стражей на время следствия. В Киеве инцидент назвали актом агрессии Москвы и ввели на месяц военное положение.

Андрей ФИЛАТОВ
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