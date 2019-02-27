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Турция навсегда отказала России в признании Крыма

Фото: globallookpress.com
Анкара озаботилась украинскими крымскими татарами

Турецкие власти всех уровней никогда не признают возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С таким заявлением выступил сегодня посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере. Также он рассказал, как Анкара собирается помочь выехавшим с полуострова на Херсонщину крымским татарам.

"Турция, турецкий парламент, турецкое правительство, не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Наше восприятие ситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них своя историческая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнания останется", – цитирует "ПолитНавигатор" посла.

Он отметил, что главы МИД Турции и Незалежной Мевлют Чавушоглу и Павел Климкин, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и представители запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" обсуждали планы по реализации некоторых проектов на Херсонщине, куда переселились из Крыма крымские татары.

"Мы организовали четырехстороннюю встречу с господином Мустафой и губернатором Херсона, чтобы обсудить условия жизни тех крымских татар, которые переехали на Херсонщину. Мы обсуждали, как мы можем решить их проблемы. Есть много проектов, в области образования и прочее", – сказал турецкий дипломат.

По его словам, для реализации планов необходимо много денег, однако "мы вместе с правительством всячески пытаемся решить ситуацию".

Судя по всему, чем ближе пятилетний юбилей вхождения Крыма в состав РФ, который в Республике и на материке будет широко отмечаться 16-18 марта, заранее вызывает на Западе раздражение.

Так сегодня очередной призыв к Москве "вернуть" крымчан бандеровской Украине раздался из-за океана. С пламенной речью обратился госсекретаря США Майк Помпео, разместив свое заявление на сайте Госдепа. По его мнению, Россия, "оккупировав Крымский полуостров, пыталась разрушить международный порядок, а также подорвала основные человеческие свободы".

"США напоминают о своей неизменной позиции: Крым – это Украина, и он должен вернуться под контроль Украины… Соединенные Штаты также осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающуюся агрессию против Украины", – говорится в его послании.

Также Помпео призвал освободить задержанных в РФ украинцев, в частности крымских татар, и пообещал, что Вашингтон сохранит антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Киева.


Напомним, 16 марта 2014 г. на полуострове прошел референдум о статусе региона. В нем приняли участие более 80% крымчан, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6%, севастопольцев. Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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