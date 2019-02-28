Окончательно и бесповоротно: Крым полностью стал российским

Не верующих в совершившийся факт, Москва зовет посетить полуостров

Процесс полного интегрирования Крыма с Российской Федерацией завершен. Об этом заявил сегодня заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин в ходе заседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Он отметил, что выбранный крымчанами путь весной 2014 г. позволил жителям полуострова избежать ужасов гражданской войны, которую уже на протяжении почти пяти лет переживают в Донбассе.

"В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его (Крыма) интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. Те, кто не верит, может сам посетить республику Крым и Севастополь и убедиться в этом",

– цитирует РИА "Новости" российского представителя.

Он добавил, что для развития региона еще многое необходимо сделать.

Балакин назвал проявлением неуважения к крымчанам постоянные разговоры об "аннексии", а также попытки "затолкать" Крым назад на Украину.

"Людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор. На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе", – подчеркнул он.

В качестве примера, Балакин назвал отказ в предоставлении жителям полуострова виз и множественные ограничения на деятельность иностранного бизнеса в Республике.

Напомним, с 16 по 18 марта в России будут проходить торжества по случаю пятилетнего юбилея возвращения Крыма в состав РФ. Пока неизвестно, собирается ли президент страны Владимир Путин посетить полуостров в один из праздничных дней, но его всегда там ждут. Совершенно точно, что в Республике 15-16 марта состоится выездное заседание Совета Госдумы