США пытались выведать секреты российской армии

Эксперты сообщили о том, что наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B пролетел в российском воздушном пространстве недалеко от Читы в рамках Договора по открытому небу. Этот факт всполошил Сеть и СМИ и, возможно, не зря. Специалист заявил, что лайнер исследовал военную бригаду, которая, по мнению американцев, перевооружается на ракету 9М729.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что в этом регионе Забайкальского края развернута войсковая армия РФ, где размещен комплекс "Искандер-М".

"Я думаю, один, по крайнем мере, из пунктов их интереса, это как раз такая ракетная бригада",

– поведал Мухаровский агентству РИА Новости.

Он уточнил, что Россия официально не объявляла о том, что военные получают новый тип ракет. Это лишь догадки США. О полете американского самолета-разведчика сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

К слову, эксперт вспомнил о том, что в рамках Договора США уже летали над Калининградской областью, где находятся "Искандеры-М". Соглашение позволяет его участникам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В начале февраля США начали выходить из ДРСМД. Вашингтон обвинил Москву в том, что ракета 9М729 нарушает его положения о дальности. Россия же отрицает подобные заявления.