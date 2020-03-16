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Белорусы научили британский спецназ партизанской войне

Белорусы научили британский спецназ партизанской войне
Фото: mil.by
Минск продолжает заигрывать с Западом

В интернете опубликованы фото и видео взлета британского военно-транспортного C5 C-130J Super Hercules в национальном аэропорту Минска.

Сообщается, что самолет, видео которого появилось в "Ютуб" sky.n.planes, забирал британских морских пехотинцев, которые две недели проводили совместные учения с подразделениями армии Белоруссии.

Об учениях с НАТО в Белоруссии заявили еще в декабре прошлого года. Состоялись маневры "Зимний партизан" в начале марта на полигоне 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады "Лосвидо". Как передали в Минобороны Белоруссии, из Великобритании прибыло подразделение 42-го батальона морской пехоты, а республику представляла рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Учения назвали антиреррористической тренировкой и провели их "в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия РБ в миротворческой деятельности ООН".

"Зеленый береты" из Девона учились выживать и передвигаться при низких температурах, в том числе, британцы бегали на лыжах.

Стоит отметить, что Россия не проводит никаких учений с НАТО, и контакты белорусских военных с коллегами из альянса – достаточно болезненный вопрос для Москвы.

Александр ИЛЬИН

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