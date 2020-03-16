Российские системы могут лишь усложнить разведку кораблям альянса

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают кораблям НАТО вести разведку у берегов Крыма, однако не могут подавить все разведывательные приборы предполагаемого противника.

Примерно так ведущие российские военные эксперты прокомментировали недавнее заявление источника РИА "Новости" о неспособности альянса вести разведку у берегов полуострова из-за российских средства РЭБ.

По словам адмирала Владимира Комоедова, комплексы РЭБ эффекктивны, но использовать их часто неэффективно, так как противник научится справляться с помехами.

"Зачем же раскрывать противнику все свои возможности, включая частотный диапазон и силу средств?", – приводит словам военного "Взгляд".

По мнению эксперта, у США есть все необходимое для разведывательных операций. Кроме того, с американцами разведанными может делиться Киев.

Как заявил в интервью РБК главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Владимир Мураховский, средства РЭБ в электромагнитном спектре маскируют и подавляют сигналы собственных источников, но при этом не воздействуют непосредственно на разведывательную аппаратуру.

По его словам, комплексы РЭБ затрудняют разведку, но не могут подавить все разведывательные приборы.

Стоит отметить, что НАТО давно наблюдает за Крымом с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые "просматривают" полуостров из нейтрального воздушного пространства.