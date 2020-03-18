Северную Македонию "пропихнули" в НАТО

Сенат Испании удаленно, из-за коронавируса, ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Испания стала последней страной, одобрившей членство бывшей югославской республике в альянсе. Об этом пишет Defense News.

Таким образом, у России не остается союзников на Балканах, кроме Сербии. Северную Македонию практически уже можно считать страной НАТО, хотя у страны были споры с другим участником альянса – Грецией. Спор был из-за названия. Греки считали, что, называя так свою страны, македонцы будут претендовать на одноименную греческую область. В итоге в 2019 г. македонцы уступили и согласились на Северную Македонию.

Эта страна не имеет выхода к морю, однако граничит с Сербией и частично признанной Республикой Косово. После того как Северная Македония фактически вошла в состав НАТО, она автоматически перешла под защиту альянса, и Сербия оказалась фактически окруженной странами альянса.

Фактически Северная Македония может быть использована как плацдарм для наступления на непокорную Сербию. Независимую позицию Белграда активно поддерживает Москва, которая поставляет республике оружие. В частности, Россия продала сербам вертолеты Ми-35М, ЗРК "Панцирь С-1".