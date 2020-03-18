Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россию лишают союзников на Балканах

Россию лишают союзников на Балканах
Фото: pflickr.com
Северную Македонию "пропихнули" в НАТО

Сенат Испании удаленно, из-за коронавируса, ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Испания стала последней страной, одобрившей членство бывшей югославской республике в альянсе. Об этом пишет Defense News.

Таким образом, у России не остается союзников на Балканах, кроме Сербии. Северную Македонию практически уже можно считать страной НАТО, хотя у страны были споры с другим участником альянса – Грецией. Спор был из-за названия. Греки считали, что, называя так свою страны, македонцы будут претендовать на одноименную греческую область. В итоге в 2019 г. македонцы уступили и согласились на Северную Македонию.

Эта страна не имеет выхода к морю, однако граничит с Сербией и частично признанной Республикой Косово. После того как Северная Македония фактически вошла в состав НАТО, она автоматически перешла под защиту альянса, и Сербия оказалась фактически окруженной странами альянса.

Фактически Северная Македония может быть использована как плацдарм для наступления на непокорную Сербию. Независимую позицию Белграда активно поддерживает Москва, которая поставляет республике оружие. В частности, Россия продала сербам вертолеты Ми-35М, ЗРК "Панцирь С-1".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей