На Балтике установят лучшую загоризонтную РЛС России

Под Калининградом развернут вторую новейшую загоризонтную росийскую РЛС "Контейнер", чтобы засекать массированные взлеты авиации НАТО и запуски крылатых ракет.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, радар сможет отслеживать всю воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию.

Как известно, ранее США временно перебросили на остров бомбардировщики B-2. А до этого на британской военной базе Фейрфорд неоднократно приземлялись В-52, и, в том числе, экипажи репетировали ядерный удар по Калининграду.

Кроме самолетов, согласно заявленным характеристикам, "Контейнер" может засечь даже запуск гиперзвуковых ракет за 3 тыс. километров.

Вновь стала актуальной угроза баллистических ракет средней дальности, так как ДРСМД прекратил свое существование.

Первая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство 1 декабря прошлого года. Ее передающие антенны расположены в Городце в Нижегородской области, а приемные антенны размещены в Ковылкино в республике Мордовия. На площади 1300 на 200 м установлены 144 антенно-фидерные мачты высотой по 34 м каждая.

По данным источника, где точно поставят "Контейнер" в Калининградской области, еще не известно. Сейчас рассматривается несколько площадок.