Заметит всех врагов: раскрыты возможности РЛС "Контейнер"

Россия полностью защищена от неожиданного нападения

Командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал о возможностях радиолокационной станции загоризонтного обнаружения "Контейнер".

По его словам, система может обнаруживать взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более 2 тысяч км. В субботу, 1 декабря, РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии, передает РИА "Новости".

"Эта станция позволит ВС РФ и высшему военно-политическому руководству, получая информацию об этих целях, вскрыть возможный замысел", - сказал Демин.

Он подчеркнул, что РЛС является важным элементом в системе предупреждения о воздушно-космическом нападении.