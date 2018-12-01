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Заметит всех врагов: раскрыты возможности РЛС "Контейнер"

Фото: www.globallookpress.com/ Long Wei
Россия полностью защищена от неожиданного нападения

Командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал о возможностях радиолокационной станции загоризонтного обнаружения "Контейнер".

По его словам, система может обнаруживать взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более 2 тысяч км. В субботу, 1 декабря, РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии, передает РИА "Новости".

"Эта станция позволит ВС РФ и высшему военно-политическому руководству, получая информацию об этих целях, вскрыть возможный замысел", - сказал Демин.

Он подчеркнул, что РЛС является важным элементом в системе предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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