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Коронавирус ударил по НАТО

Коронавирус ударил по НАТО
Фото: flickr.com
Страны сокращают расходы на оборону и отменяют учения

Кризис из-за коронавируса будет иметь серьезные экономические последствия и отразится на бюджетах стран НАТО. Союзников по альянсу ждет ощутимый удар, к которому нужно готовиться уже сейчас. Об этом в ходе видеоконференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит Defense News. Как известно, совещания военных были отменены.

"Мы живем в неопределенном мире. Как никогда важно, чтобы мы работали вместе и поддерживали друг друга", – обнадежил европейских и американских генералов Столтенберг.

На всякий случай он призвал страны в прежних объемах вкладывать средства в оборону – 2% от ВВП, однако уже ясно, что европейские государства, которые уже сильно пострадали от коронавируса, сократят расходы на армию. В некторые странах военные уже оказывают поддержку гражданскому населения, оказывая медицинскую помощь и организуя контроль на дорогах, чтобы избежать еще большего распространения COVID-19.

Ранее альнс отменил крупные учения Defender-2020, причем американские транспортники с техникой просто развернули обратно, когда они причалили в порту Нидерландов.

В 2019 году страны НАТО потратили на оборону на 4,6% больше, чем в 2018-м. Во многом, это связано с конфронтацией с Россией, которую на Западе обвиняют в "агрессиных действиях". Однако теперь остается только гадать, насколькор упадут расходы на оборону. Например, производиитель ракетных вооружений компания MBDA закрыла свои заводы во Франции и Италии из-за коронавируса. Аналогичным образом могут поступить в Великобритании, Германии и Испании. Под угрозой оказались и истребители F-35, которые собирают в том числе, в Италии.

Александр ИЛЬИН

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