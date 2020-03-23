Москва настроена на диалог со странами альянса

Россия предпринимает реальные шаги по укреплению безопасности в Европе. В частности, не проводит военные учения около границ со странами-членами НАТО, чтобы не наращивать напряженность в отношениях. Об этом рассказал замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.

"Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами", – привел он еще один пример доброй воли РФ в интервью "Известиям".

Однако страны Запада мирные инициативы РФ не ценят. Напротив, предпочитают выстраивать "политику сдерживания": разворачивают системы ПРО и ударных вооружений в непосредственной близости от территории России, продолжают расширение НАТО на восток. Такая политика абсурдна, считают в Москве и призывают альянс и отдельные страны НАТО к прагматичному диалогу.

Ранее Эстония предоставила США свое воздушное пространство для учений военной авиации.