Альянс отработает атаку российского флота в условиях пандемии коронавируса

Военные корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО отправились в Черное море через проливы Дарданеллы и Босфор.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы, в состав группы входят фрегаты – канадский HMCS Fredericton, итальянский Virginio Fasan и турецкий TCG Salihreis. Флагман – канадский боевой корабль.

Ранее к группе НАТО присоединился и румынский фрегат Regina Maria, который вышел из порта Констанца.

Сообщается, что экипажи кораблей отработают совместные действия, в том числе, с авиацией и применением средств РЭБ. Кроме того, будут задействованы силы радиационной, химической и биологической защиты.

Стоит отметить, что из-за коронавируса все военные учения практически были отменены, в частности, Defender-2020. Однако тот факт, что корабли НАТО вышли в море у условиях пандемии, говорит о том, что альянс отрабатывает наступательную или оборонительную операцию в условиях распространения крайне опасного вируса. В Черном море у НАТО только один потенциальный противник – Россия.

Корабли НАТО стали регулярно заходить в Черное море после событий 2014 года. В частности, в Одессу неоднократно заходили американские эсминцы "Арли Берк" с крылатыми ракетами "Томагавк". За кораблями НАТО ведут постоянное наблюдение корабли Черноморского флота, а также подлодки "Варшавянка" модернизированного проекта 636.3.

По конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран в акватории Черного могут находиться 21 сутки.