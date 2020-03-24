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В США разгадали цель полетов Ту-142 над Северной Атлантикой

В США разгадали цель полетов Ту-142 над Северной Атлантикой
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Самолеты неспроста "пасли" F-35 и "Тайфуны"

Российские противолодочные самолеты Ту-142 во время своих многочисленных полетов над Северной Атлантикой создают "контуры радиолокационного охвата" вокруг Гренландии, Исландии и Великобритании. Об этом в интервью The Irish Times заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, в прошлом командовавший американской группировкой войск в Европе. Речь идет о хорошо известном с времен холодной войны Фареро-исландском рубеже – линии противолодочной обороны НАТО, которая находится в Датском заливе.

По мнению американского военного, Россия может использовать не входящую в НАТО Ирландию для удара по Великобритании. В королевских ВВС это хорошо осознают, поэтому воздушное пространство Ирландии патрулируется британскими "Тайфунами".

11 марта 2020 г. два российских Ту-142 совершили один из самых длительных перелетов за последние десятилетия. Самолеты поднялись в небос авиабазы Кипелово-Федотово под Вологдой, обогнули Северный полярный круг, Норвегию, Великобританию, долетели до южных вод Испании, а затем повернули назад.

По данным The National Interest, российские экипажи должны были наблюдать учения НАТО "Холодный ответ", но их отменили из-за коронавируса. Тем не менее для подводных лодок могли сделать исключение.

Ту-142, а также прикрывавший их МиГ-31, сопровождали не только британцы, но и норвежские F-16 и F-35. А маршал авиации Великробритании Майе Вингсон даже заявил, что Ту-142 представляют опасность для гражданских авиалайнеров. В Минобороны РФ, в свою очередь, заверили, что все полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами.

Александр ИЛЬИН

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