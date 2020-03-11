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F-22 взяли на прицел российские Ту-142

F-22 взяли на прицел российские Ту-142
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
С аэродрома Аляски подняли по тревоге даже воздушный танкер и самолет ДРЛО

Американские истребители F-22 и CF-18 при поддержке танкера KC-135 Stratotanker и самолета ДРЛО E-3 Sentry четыре часа сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142 вблизи берегов Аляски. Соответствующее видео опубликовало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки на странице ведомства в Twitter.

"Русский медведь" не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, однако достаточно долго находился в зоне опознавания ПВО в международном воздушном пространстве над морем Бофорта. Ту-142 приблизились к Аляске на 50 морских миль, или 100 километров. С воздушным танкером и самолетом ДРЛО американские истребители могли действовать на расстоянии сотен и даже тысяч километров от США.

РИА "Новости", ссылаясь на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, уже написало, что самолеты выполняли плановый полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как напоминает телеканал "360", за последние несколько недель Ту-142 проводили несколько учебных операций. Например, на прошлой неделе летчики отрабатывали бомбометание в Японском море. А над Северным Ледовитым океаном была выполнена заправка в воздухе.

В августе прошлого года Ту-142 буквально "заклевали" британские "Тайфуны". Тогда российские самолеты приблизились к воздушному пространству Великобритании. И почти в то же самое время другой "сто сорок второй" летал и над водами Восточно-Китайского и Японского морей в сопровождении истребителей Страны восходящего солнца.

Александр ИЛЬИН

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