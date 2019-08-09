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Британцы "заклевали" российские Ту-142

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Медведи" вышли на морскую охоту

Британские истребители "Тайфун" за сутки дважды поднимались в воздух для сопровождения российских противолодочных "медведей" Ту-142 в разных локациях.

В первый раз истребители вылетели с базы Брайз Нортон. По данным Минобороны Великобритании, самолеты Туполева приблизились к воздушному пространству Королевства. И во второй раз с эстонской базы Эмари – опять же для сопровождения Ту-142, которого прикрывала пара Су-30СМ.

"Мы пытались перехватить российский самолет Ту-142, полетевший на запад вблизи эстонского воздушного пространства. Затем мы передали эту миссию нашим финским и шведским партнерам, так как самолет продолжал движение на запад", – цитирует военное ведомство одного из летчиков "Тайфуна", который вылетел для сопровождения.

Ни один самолет не нарушил воздушного пространства другой страны, все действия летчиков были профессиональными.

Интересно, что в этот же день Ту-142 летал и над водами Восточно-Китайского и Японского морей. Для сопровождения российских самолетов поднялись уже не "Тайфуны", а японские истребители. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".

Ранее совместные учения российских и китайских бомбардировщиков в этом регионе подняли в воздух как японские, так и южно-корейские истребители, причем последние даже делали предупредительные выстрелы.

Александр ИЛЬИН
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