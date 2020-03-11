Су-34 отбились от Су-30СМ и нанесли удар под Воронежем
Су-34 провели сложное бомбометание под Воронежем. Летчики отработали дозаправку в воздухе, затем приземлились на оперативном аэродроме в Тверской области и оттуда уже с бомбами отправились на задание.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, экипажам пришлось преодолеть систему ПВО, отбиться от истребителей противника, роль которых сыграли Су-30СМ, а затем уничтожить заглубленные командные пункты и инженерные сооружения.
Задачу летчикам осложняли комплексы РЭБ. Учения были максимально приближены к реальным боевым действиям с высокотехнологичным противником.
Сообщается, что Су-34 прошли зону слежения радаров на малой высоте, сбросили бомбы и резко набрали высоту, чтобы уйти от зенитного огня С-300. При этом коэффициент кругового вероятного отклонения составил всего 5 м, то есть самолеты вышли на уровень поражения целей "в окно".
На видео есть взлет, подвеска боеприпасов, непосредственно бомбометание практическими авиационными бомбами П-50Т и посадка. Заправки в воздухе и "боя" с истребителями Су-30СМ нет, зато перед взлетом видно, как механик хлопает уже уезжающие самолеты по крылу, что вероятно, является своеобразным ритуалом.
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