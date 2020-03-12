Москва окончательно лишилась выгодного контракта

Власти Индонезии отказались от контракта с Россией на поставку 11 истребителей Су-35 на общую сумму $1,1 млрд. Об этом сообщили американские журналисты.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Индонезию, чтобы та не покупала российские самолеты и китайские корабли. По версии издания, таким образом Вашингтон препятствует одному из их своих главных гипотетических противников подорвать мировое военное превосходство Штатов.

Власти Индонезии пошли на попятную после того, как США пригрозили санкциями, если контракты с РФ и КНР все-таки будут заключены. Пекин лишился соглашения на поставку патрульных кораблей на сумму $200 млн, но для России это удар чувствительнее, так как авиазаводам сейчас очень нужны контракты с зарубежными странами для загрузки мощностей и выпуска достаточного количества новых машин для ВКС РФ.