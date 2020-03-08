Великобритания экстренно подняла свои самолеты в воздух

Два противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана перед учениями НАТО в Норвегии.

Об этом рассказала пресс-служба Северного флота РИА "Новостям". Однако стандартный полет российских самолетов переполошил военных Великобритании.

Британцы тут же подняли в воздух истребители Typhoon, которые отправились сопровождать Ту-142 с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир. Об этом стало известно из сообщения в "Твиттер" Королевских ВВС.

Британцы отметили, что это была стандартная процедура, которую они, к слову, скоординировали с союзниками по НАТО. Военные подчеркнули, что хотя российские самолеты не нарушали воздушную границу Великобритании, но якобы близко подошли к ее зоне интересов.

Британские военные постоянно следят за самолетами РФ, которые летают вблизи Королевства и над Балтикой, хотя российские летчики не создают опасных моментов.