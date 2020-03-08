Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские Ту-142 лишили покоя британских военных

Российские Ту-142 лишили покоя британских военных
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Великобритания экстренно подняла свои самолеты в воздух

Два противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана перед учениями НАТО в Норвегии.

Об этом рассказала пресс-служба Северного флота РИА "Новостям". Однако стандартный полет российских самолетов переполошил военных Великобритании.

Британцы тут же подняли в воздух истребители Typhoon, которые отправились сопровождать Ту-142 с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир. Об этом стало известно из сообщения в "Твиттер" Королевских ВВС.

Британцы отметили, что это была стандартная процедура, которую они, к слову, скоординировали с союзниками по НАТО. Военные подчеркнули, что хотя российские самолеты не нарушали воздушную границу Великобритании, но якобы близко подошли к ее зоне интересов.

Британские военные постоянно следят за самолетами РФ, которые летают вблизи Королевства и над Балтикой, хотя российские летчики не создают опасных моментов. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей