Нарушитель спокойствия из РФ вынудил подняться в небо отряд зарубежных истребителей

На перехват российского бомбардировщика Ту-95, замеченного вблизи Норвегии, двинулась целая команда зарубежных самолетов. Так, первыми на гостя из РФ, который держал курс на запад, обратили внимание британцы.

Навстречу непрошенному визитеру отправились самолет Voyager и два истребителя Typhoon, передает AirLive. Они пытались оказать сопротивление Ту-95 у Шотландских островов.

Также в небо поднялись норвежские военные самолеты и F-16 Голландии. Таким образом, российский бомбардировщик, которого, к слову, перехватить не удалось, здорово переполошил европейскую братию.

Официального подтверждения данной информации со стороны Минобороны РФ пока нет.