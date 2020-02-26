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Всего один российский самолет переполошил пол-Европы

Всего один российский самолет переполошил пол-Европы
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нарушитель спокойствия из РФ вынудил подняться в небо отряд зарубежных истребителей

На перехват российского бомбардировщика Ту-95, замеченного вблизи Норвегии, двинулась целая команда зарубежных самолетов. Так, первыми на гостя из РФ, который держал курс на запад, обратили внимание британцы.

Навстречу непрошенному визитеру отправились самолет Voyager и два истребителя Typhoon, передает AirLive. Они пытались оказать сопротивление Ту-95 у Шотландских островов.

Также в небо поднялись норвежские военные самолеты и F-16 Голландии. Таким образом, российский бомбардировщик, которого, к слову, перехватить не удалось, здорово переполошил европейскую братию.

Официального подтверждения данной информации со стороны Минобороны РФ пока нет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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