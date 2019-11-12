Горящий Ту-95 падал на жилые дома

Ценой своих жизней пилоты увели самолет в сторону леса

Легендарный российский бомбардировщик Ту-95, который даже на Западе называют одним из самых красивых самолетов в мире, то и дело попадает в сводки новостей. То "медведей" перехватывают американские F-22, то вместе с китайскими "коллегами" они "кошмарят" южнокорейских истребителей.

В ВВС США шутят, что не родился еще последний пилот В-52. Впору придумывать похожую шутку для Ту-95, который является главным и крупнейшим долгожителем российской авиации.

Сегодняшний самолет – это Ту-95МС. Но 12 ноября 1952 г. полет совершила, можно сказать, другая машина – испытательный образец 95-1.

В те времена никто и не предполагал, что главным стратегическим оружием станут баллистические ракеты, и СССР с США готовились утюжить друг друга ядерными бомбами. Угроза была настолько реальной, что в будущей войне почти никто не сомневался.

Наконец, советская разведка сообщила, что американцы готовят В-52. В Кремле потребовали срочно разработать межконтинентальный реактивный бомбардировщик. Сталин вызвал Туполева и буквально приказал сделать самолет. Однако знаменитый конструктор сказал, что не возьмется делать реактивную машину, так как она будет потреблять слишком много топлива и не выдаст желаемой дальности. Сам Туполев тогда продвигал свой "85" на базе поршневого Ту-4.

Сталин был взбешен и заявил, что самолет построит Владимир Мясищев, который ранее уже предлагал свой М-4. Забегая вперед, нужно сказать, что М-4 построили. Самолет оказался быстрее и менее заметным на радарах, чем самолет Туполева, но по дальности он в два раза уступал Ту-95 и в результате использовался как заправщик.

В итоге Туполев оказался прав: турбовинтовой самолет был лучшим решением. И осенью 1952 г., еще при живом Сталине, бомбардировщик поднялся в небо. Его пилотировал фронтовик, летчик-испытатель Алексей Перелет, для которого эта машина в итоге стала роковой.

11 мая 1953 года на борту 95-1 произошел пожар третьего двигателя. Перелет до последнего пытался посадить машину, а затем дал команду прыгать. В итоге семеро летчиков спаслись, четверо погибли, включая Перелета, который остался в самолете вместе с бортинженером Черновым. Летчики отвели машину от густонаселенного района к лесному массиву и, как оказалось позже, в этом был смысл.



Наполненная авиационным керосином огромная машина взорвалась и образовала воронку глубиной 10 метров. Страшно представить, что бы произошло, если бы самолет упал на жилой дом.

Следующий самолет 95-2 поднялся в небо только в феврале 1955 года. После этого Ту-95 пошел в серию и стал одним из символов холодной войны.

В те времена конструкторы думали о том, как сделать совершенный планер и надежный двигатель. Остальное уходило на второй план. Так, кабина самолета оказалась плохо приспособлена к дальним полетам. Сиденья были неудобными, туалет – еще хуже. Воздух в кабине был насыщен масляной пылью. Экипаж уставал, но тем не менее с честью выполнял свою работу.



К слову, часть этих недостатков была устранена в модификации Ту-95МС. Также на самолет поставили новую авионику и двигатели НК-12МПМ. Но образ "Восточного экспресса" и "Русского медведя" был сформирован именно в конце 1950-х – 1960-х гг., когда Ту-95 грели двигатели на Чукотке, готовые в любой момент вылететь бомбить США.