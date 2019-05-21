Российские ракетоносцы выполняли плановый полет

Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели в небе над Арктикой в сопровождении истребителей ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что группа из четырех ракетоносцев выполняла полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, не нарушая международных правил и воздушных границ иностранных государств.

Тем не менее, некоторую часть запланированного маршрута российские бомбардировщики пролетели в сопровождении F-22.

Весь полет у Ту-95МС занял более 12 часов, передает РИА "Новости".