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Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели в небе над Арктикой в сопровождении истребителей ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что группа из четырех ракетоносцев выполняла полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, не нарушая международных правил и воздушных границ иностранных государств.
Тем не менее, некоторую часть запланированного маршрута российские бомбардировщики пролетели в сопровождении F-22.
Весь полет у Ту-95МС занял более 12 часов, передает РИА "Новости".
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