Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-22 встретили Ту-95МС над Арктикой

Фото: Интерпресс/ТАСС
Российские ракетоносцы выполняли плановый полет

Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели в небе над Арктикой в сопровождении истребителей ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что группа из четырех ракетоносцев выполняла полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, не нарушая международных правил и воздушных границ иностранных государств.

Тем не менее, некоторую часть запланированного маршрута российские бомбардировщики пролетели в сопровождении F-22.

Весь полет у Ту-95МС занял более 12 часов, передает РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Путин и Трамп поделят газовый рынок Европы

Повестка переговоров в Японии уточняется

"Это будет крест": Украину предостерегли от захвата Москвы

Незалежной нужно восстанавливаться и развиваться, а не воевать с соседями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей