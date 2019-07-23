F-16 выпустили 360 снарядов чуть выше Ту-95МС

Российские бомбардировщики были не одни

Сообщения об опасных маневрах в небе, якобы совершенных то российскими, то американскими летчиками, сейчас не редкость. В связи с ухудшением отношений Запада и России, полеты участились. То американцы репетируют на B-52 ракетный удар по Калининграду, то российские бомбардировщики "летают по краям" прибалтийских государств и Скандинавии. Похожим образом дела обстоят с японцами, однако с авиацией Южной Кореи таких инцидентов еще не было. Тем более, что Токто – это предмет спора Сеула и Токио, а Россия никогда не претендовала на эти острова.

Как сообщалось ранее, впервые Минобороны Южной Кореи обвинило российский самолет в нарушении воздушных границ и даже заявило, что открыло предупредительный огонь, сделав сотни выстрелов.

После этого в российском военном ведомстве парировали, что два Ту-95МС выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, где столкнулись с "непрофессиональными действиями" южнокорейских пилотов.

В районе островов Токто к ним подлетели два южнокорейских F-16, которые "пересекли курс российских стратегических ракетоносцев". Истребители отстрелили тепловые ловушки, а затем удалились. В Минобороны РФ вообще отрицают предупредительный огонь.

Но Reuters, ссылаясь на представителя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи утверждает, что F-16 выпустили 360 снарядов из авиапушки. В том числе, истребители отстрелили тепловые ловушки.

Дальше – больше: по данным Минобороны Южной Кореи, Ту-95МС летели вместе с двумя китайскими бомбардировщиками H-6. Якобы рано утром во вторник они вошли в зону действия ПВО Южной Кореи. Причем их сопровождал самолет ДРЛО А-50, который "дважды нарушил воздушное пространство" над Токто. Минобороны России А-50 не упомянуло, как и китайские бомбардировщики.



Нужно отметить, что Токто – это спорные острова, которые после Второй мировой войны отошли Южной Корее, но на них также претендует Япония, где называют их Такэсима. Поэтому Токио выразил протест и Москве и Сеулу, заявив, что это территория Японии и подобные действия неприемлемы.

На ситуацию отреагировали и в Пекине. В МИДе Китая заявили, что зона действия ПВО Южной Кореи не является территориальным воздушным пространством, и самолеты всех стран могут залетать в нее.

Аналогичным образом ответили в Москве. В Минобороны подчеркнули, что Сеул произвольно установил некую "зону опознавания ПВО" и уже не первый раз мешает плановым полетам.

Тем не менее, главу российской дипломатической миссии Максима Волкова и посла Китая Цю Гохонга вызвали в МИД Южной Кореи и вручили им ноту протеста. Дипломатов призвали не допустить повторения инцидента.