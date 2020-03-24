Эти страны не могут защитить свои берега

Польша, Эстония, Литва и Латвия входят в НАТО, однако они могут стать настоящим балластом для альянса в случае противостояния с Россией на Балтике. У этих стран слишком слабые ВМС, чтобы защитить их береговые линии, и Москва может легко этим воспользоваться.

Как говорится в обзоре Военно-морского колледжа США, цитаты из которого приводит The National Interest, полякам и прибалтам не хватает военно-морского "бэкграунда", традиций и доктрины, которые есть у США, Великобритании, Франции.

Другая проблема для ВМС стран НАТО – мелкое Балтийское море со средней глубиной 200 футов. Оно не очень соленое и прозрачное, колебания температуры воды достаточно большие. При этом море оживленное, одновременно в пути могут находиться более 2,5 тыс. судов. Кроме того, в Балтийском море находится от 40 до 50 тыс. не найденных со времен Второй мировой войны мин. Все это создает очень сложную гидроакустическую среду для противолодочной войны.

Из числа вышеупомянутых четырех государств наиболее боеспособный флот у Польши с ее фрегатами американского производства FFG-7, норвежскими подлодками типа 207 и советской "Варшавянкой". На подходе – новый патрульный корабль типа MAKO A100, есть современные ракеты и системы связи Link 11. которые в перспективе заменят Link 16.

Однако у прибалтийских стран нет больших кораблей. Особенно все плохо у Эстонии. У Латвии и Литвы есть тральщики и патрульные корабли, но это не аргумент в противостоянии с российскими корветами, вооруженными "Калибрами", модернизированными "Варшавянками" и морской авиацией. Поэтому США, Великобритании и Норвегии придется буквально "спасать" Прибалтику и Польшу.