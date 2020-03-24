Польшу и Прибалтику признали балластом НАТО
Польша, Эстония, Литва и Латвия входят в НАТО, однако они могут стать настоящим балластом для альянса в случае противостояния с Россией на Балтике. У этих стран слишком слабые ВМС, чтобы защитить их береговые линии, и Москва может легко этим воспользоваться.
Как говорится в обзоре Военно-морского колледжа США, цитаты из которого приводит The National Interest, полякам и прибалтам не хватает военно-морского "бэкграунда", традиций и доктрины, которые есть у США, Великобритании, Франции.
Другая проблема для ВМС стран НАТО – мелкое Балтийское море со средней глубиной 200 футов. Оно не очень соленое и прозрачное, колебания температуры воды достаточно большие. При этом море оживленное, одновременно в пути могут находиться более 2,5 тыс. судов. Кроме того, в Балтийском море находится от 40 до 50 тыс. не найденных со времен Второй мировой войны мин. Все это создает очень сложную гидроакустическую среду для противолодочной войны.
Из числа вышеупомянутых четырех государств наиболее боеспособный флот у Польши с ее фрегатами американского производства FFG-7, норвежскими подлодками типа 207 и советской "Варшавянкой". На подходе – новый патрульный корабль типа MAKO A100, есть современные ракеты и системы связи Link 11. которые в перспективе заменят Link 16.
Однако у прибалтийских стран нет больших кораблей. Особенно все плохо у Эстонии. У Латвии и Литвы есть тральщики и патрульные корабли, но это не аргумент в противостоянии с российскими корветами, вооруженными "Калибрами", модернизированными "Варшавянками" и морской авиацией. Поэтому США, Великобритании и Норвегии придется буквально "спасать" Прибалтику и Польшу.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин
- Украину от коронавируса спасет Запад
- Российским туристам велели срочно покинуть Турцию
- Синие губы и отсутствие аппетита: названы неожиданные симптомы коронавируса
Здоровье
- Дедовский способ: отвар поможет поднять потенцию в домашних условиях
- Вирусная диета: плюсы и минусы похудения на гречке
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
Выбор читателей
- Гороскоп на 24 марта: предсказание для всех знаков
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик