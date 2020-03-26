В Черном море началась игра в кошки-мышки

Корабли НАТО в Черном море взяли под пристальный контроль сторожевик "Пытливый" проекта 1135. Кроме того, как передавал ранее ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, для слежки задействованы самые различные силы и средства разведки Черноморского флота. В частности, речь может идти о подлодках "Варшавянка" проекта 636.3, а также самолетах морской авиации.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошли четыре фрегата, из них два – "Вирджинио Фазан" ВМС Италии и "Фредериктон" ВМС Канады – обладают ракетным вооружением.

На данный момент страны НАТО практически полностью прекратили военные учения из-за коронавируса. Однако в маневры в Черном море альянс все-таки не отменил.

Сторожевик "Пытливый" в составе Черноморского флота с 1981 года. Корабль вооружен противолодочным ракетным комплексом УРК-5 "Раструб-Б". Ракета 85РУ может поражать как надводные корабли, так и подлодки. Максимальная дальность стрельбы – до 90 километров.