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Британцы взяли на прицел российские корабли в Ла-Манше

Британцы взяли на прицел российские корабли в Ла-Манше
Фото: mil.ru
Москва отправила в Атлантику очень мощную группировку

Великобритания констатирует "необычно высокую активность" российских кораблей в проливе Лан-Манш и Северном море. За отрядом ВМФ РФ следили сразу девять британских кораблей. Об этом говорится в сообщении Королевских ВМС.

Пристальное внимание Лондона привлекли три российских корвета проекта 20380, два больших десантных корабля проекта 775, два фрегата проекта 11356Р с "Калибрами", а также вспомогательные и буксирные суда.

Такая мощная группировка не могла зайти в Ла-Манш просто так, поэтому переход, абсолютно точно, плановый. Ранее российские корабли, в том числе, авианесущий ракетный крейсер "Адмирал Кузнецов" и фрегат "Адмирал Горшков", уже неоднократно проходили через Ла-Манш в Северное море. Обычно поход кораблей объясняли обеспечением присутствия России в оперативно важных районах Атлантического океана. К слову, группы с десантными кораблями 775 вполне хватит, чтобы провести наступательную операцию с захватом опорного пункта на суше.

На этот раз за отрядом российских кораблей следили два фрегата проекта 23, два патрульных корабля, танкеры Tide, а также гидрографический корабль Echo с вертолетами.

Ранее корабли НАТО зашли в Черное море, и тут же попали под "колпак" кораблей Черноморского флота.

Александр ИЛЬИН

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