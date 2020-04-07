Соседние страны разрабатывают "чудо техники" для противостояния "российской агрессии"

Эстония, Латвия и Финляндия подписали соглашение о совместной разработке бронемашины в условиях экономического кризиса, который последует за пандемией коронавируса. Прибалты и скандинавы уверены, что проект поддержит оборонную промышленность стран, а заодно поможет противостоять "российской агрессии", которая может возрасти после социальных потрясений.

Как пишет Defense News со ссылкой на Минобороны Эстонии, в понедельник стороны подписали техническое соглашение. Эстонцы планируют заменить 140 бронемашин финского производства Pasi, выпущенных в 80-х гг. прошлого века. Перевооружиться финны и скандинавы собираются в 2024-м, а первый прототип будет готов уже в этом году.

Эстония, Латвия и Финляндия граничат с Россией, а это означает, что они могут координировать свои действия. Наличие одного типа бронемашины должно существенно облегчить работу военных. Машину вооруженных сил Финляндии можно будет легко при необходимости починить в Латвии, и наоборот. В плане обслуживания и логистики единая машина для трех стран, две из которых входят в НАТО, не самые лучшие новости для России.