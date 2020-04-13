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США: "Бастионы" окажутся бессильны без поддержки с воздуха

США: "Бастионы" окажутся бессильны без поддержки с воздуха
Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
Мощные ракеты все равно придется наводить на цели летчикам

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" не смогут обеспечить России уровень защиты A2/AD от сил НАТО, однако в оборонительных целях будут очень эффективны. Журнал The National Interest посчитал слишком завышенными оценки российских систем некоторыми экспертами. По мнению издания, комплексы не представляют большой угрозы для Восточной Европы, а также Германии и Прибалтики. Угрожать подобным целям, скорее, задача, расчетов "Искандеров".

Как считает военный аналитик Майкл Кофман, "Бал" и "Бастион" работают в так называемых "критических" областях, то есть ждут корабли противника на самых очевидных участках. Ракеты П-800 "Оникс" могут уничтожить достаточно большой корабль на расстоянии до 600 км, если расчет получит точные координаты целей. Радар на таком расстоянии будет бессилен.

Но одним из преимуществ "Бастиона" считается возможность получения координат целей от самолетов Т-142, Ил-38 и вертолетов Ка-31. К слову, современные реалии таковы, что эту работу очень скоро будут делать беспилотники.

В любом случае, береговые ракетные комплексы не смогут сдержать массированный натиск. Для этого потребуются дополнительные силы.

По мнению Кофмана, придется использовать бомбардировщики Ту-22М3М с крылатыми ракетами Х-32, а возможно даже с "Кинжалами", а также Су-24М, Су-34 и истребители Су-30СМ.

Александр ИЛЬИН

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