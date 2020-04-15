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Без "Арматы" российские танки лишились преимуществ перед немцами

Без "Арматы" российские танки лишились преимуществ перед немцами
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Т-90 и Т-72 рискуют проиграть модернизированным "Леопардам"

Российский танк нового поколения Т-14 "Армата" должен был стать доминирующей машиной на территории Европы, превосходя немецкие "Леопарды" и французские "Леклерки". Однако машина так и не стала выпускаться массово, отчасти из-за проблем с двигателем, отчасти из-за высокой цены, поэтому ее место занял Т-90М с пушкой от "Арматы" и улучшенной башней. Правда, пока и этот танк поступил в войска в количестве нескольких штук.

Теперь немецким "Леопардам" и, конечно, американским "Абрамсам" будет проще конкурировать с российскими машинами, тем более, что основной танковый кулак все равно составляют Т-90, Т-90А и Т-72Б3. "Арматы", показанные на параде, не сыграют существенной роли.

После Второй мировой войны Западная Германия имела на вооружении американские "Паттоны" М47 и М48, но уже тогда они проигрывали советским машинам, поставляемым в страны Варшавского договора. Бонн тогда рассматривал покупку либо британского "Чифтрэйна", либо американского М60, но в итоге решил построить свою машину. Благо, богатый опыт был.

К производителям танка выдвинули жесткие требования: мощность должна была быть не менее 30 л.с. на тонну, машину предполагалось оснастить не только обычной броней, но и защитой против радиационной и химической защиты. Танк должен был выдержать прямое попадание из пушки калибра 20 миллиметров Сейчас подобные требования кажутся просто смешными, но это были всего лишь 1950-е.

Как пишет The national Interest, в отличие от американцев, немцы сделали акцент на мобильности и огневой мощи, поставив броню на второе место. Согласно доктрине, экипаж должен был занять более выгодную позицию благодаря скорости и мощности, броня же не считалась главным оружием машины, так как, в любом случае, любую защиту можно пробить.

В результате был создан легендарный "Леопард-1", который закупили многие страны НАТО. Стоила машина примерно $250 тысяч.

Машина постоянно модернизировалась. С 1965 г. было произведено 4700 единиц, которые до сих пор эксплуатируются в 11 странах.

Уже затем на базе первого "Леопарда" был создан второй. Новейшая комплектация – Leopard 2А7+. В танке применены все современные технологии – "цифровая" башня, дистанционно управляемый модуль вооружения, новейшие системы связи, возможность точного поражения цели в движении и многое другое. Наконец, в арсенале машины появился подкалиберный снаряд DM 11 c сердечником из сплава вольфрама. Сейчас немцы планируют строить третий "Леопард".

Александр ИЛЬИН

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