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Первые улучшенные танки Т-90М пошли в войска

Машины заменят недостающие "Арматы"

Первая партия модернизированных Т-90М поступила в войска. Танк получил новую башню, более мощный двигатель, а главное – пушку 2А82-1М, такую же как у Т-14 "Армата". По причине того, что у российского танка нового поколения возникли проблемы с двигателем, Т-90М и должен стать в ближайшем будущем самой продвинутой машиной в Вооруженных силах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, поставки в подразделения пяти регионов России начались в апреле этого года.

Несколько машин поступили в распоряжение Таманской мотострелковой дивизии, входящей в состав армии Западного военного округа. По всей видимости, пока в войска отправили только эти танки.

Александр ИЛЬИН

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