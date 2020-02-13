Т-90М пойдет в серию в этом году

Серийные поставки долгожданного танка Т-90М "Прорыв" начнутся в этом году. Об этом в четверг заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов. При этом он отказался комментировать объем поставок, подчеркнув, что это не "тема не для внешнего мира".

По его словам, все эксперты, в том числе иностранные, считают, что это не модернизированный танк, а новый танк. И подход к нему как к новому танку.

В свете недавних событий, когда дизель "Чайка" для платформ "Армата" и "Курганец" признали недоработанным, можно предположить, что Т-90М и станет тем новым основным боевым танком на ближайшие годы. А работа над Т-14 "Армата" продолжится.

Т-90М – это глубоко модернизированный Т-90А, созданный в рамках НИОКР "Прорыв-3". У него пушка "Арматы" 2А82-1М, башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, боеукладка размещена вне боевого отделения. На танк установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", радиостанция "Акведук" и множество других новинок, делающих машину действительно конкурентоспособной на мировом рынке. Осталось только узнать, сколько же Т-90М получат в этом году военные.