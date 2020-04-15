Официальный представитель МИД намекнула, что альянс стал никому не нужен

Марию Захарову не оставило равнодушным выступление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что организация не планирует даже в условиях пандемии коронавируса менять свои приоритеты. По его словам, альянс продолжит пытаться сдержать Россию. На что российский дипломат отметила, что действия НАТО напоминают ей детскую машинку, которая врезалась в стену.

"Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", – иронично подчеркнула Захарова на своей странице в "Фейсбук".

В Брюсселе 15 апреля прошла встреча глав МИД и Минобороны НАТО, после которой и выступил Столтенберг. Он ждет, что безопасность в мире будет под угрозой из-за пандемии COVID-19. Генсек НАТО подчеркнул, что Россия, как и другие силы, может воспользоваться ситуацией, ведь, по его словам, военные темпы нашей страны не снижаются.

"Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО также отметил, что пандемия коронавируса станет геополитическим шоком для всего мира.