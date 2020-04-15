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"Как детская машинка": Захарова ответила заявившему об опасности России главе НАТО

"Как детская машинка": Захарова ответила заявившему об опасности России главе НАТО
Мария Захарова. Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД намекнула, что альянс стал никому не нужен

Марию Захарову не оставило равнодушным выступление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что организация не планирует даже в условиях пандемии коронавируса менять свои приоритеты. По его словам, альянс продолжит пытаться сдержать Россию. На что российский дипломат отметила, что действия НАТО напоминают ей детскую машинку, которая врезалась в стену. 

"Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", – иронично подчеркнула Захарова на своей странице в "Фейсбук".

В Брюсселе 15 апреля прошла встреча глав МИД и Минобороны НАТО, после которой и выступил Столтенберг. Он ждет, что безопасность в мире будет под угрозой из-за пандемии COVID-19. Генсек НАТО подчеркнул, что Россия, как и другие силы, может воспользоваться ситуацией, ведь, по его словам, военные темпы нашей страны не снижаются. 

"Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки", -  цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО также отметил, что пандемия коронавируса станет геополитическим шоком для всего мира. 

Полина ИВАНОВА

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