Норвегия назвала оружие для войны с Россией
Норвегия признала Россию главным потенциальным противником и угрозой, а Китай поставила на второе место. Об этом говорится в новой военной стратегии, которую обнародовала в середине апреля премьер Норвегии Эрна Сольберг. По ее словам, ни в России, ни в Китае не признаются ценностями демократия и верховенство закона, а также не соблюдаются права человека.
Чтобы противостоять российской и китайской "агрессии", Осло собирается добавить еще $2 млрд в программу вооружения, рассчитанную на восемь лет. В последние годы правительство страны тратит на армию почти по $7 млрд ежегодно. При этом численность вооруженных сил Норвегии составляет всего 23 тысячи человек.
В рамках новой стратегии северная бригада получит дополнительный батальон и около 100 новых БТР G5 из Германии. Машины заменят устаревшие М-113.
Зенитно-ракетные системы с американскими ракетами AIM-120 оборудуют новыми датчиками. Также Осло купит новые системы ПВО большой и малой дальности. В настоящий момент у скандинавов 72 установки NASAMS средней дальности.
ВМС Норвегии получат четыре новые подлодки типа 212, которые должны заменить устаревшие субмарины. Четыре фрегата класса Frittjof Nansen и шесть корветов Skjold модернизируют.
Однако, как отмечает The National Interest, фрегат Helge Ingstad, севший на мель в 2018 г., так и не будет заменен. Из-за этого боеспособность ВМС может сократиться на 20%, если считать надводные корабли.
В настоящее время Осло рассматривает закупку беспилотных надводных кораблей, но решение еще не принято. А главным оружием Норвегии против российских бомбардировщиков Су-24М, летающих рядом с границами Королевства, станут 52 истребителя F-35. Они опережают на поколение все самолеты ВКС, кроме не принятого на вооружение Су-57. Су-35С мощнее и быстрее F-35, но не обладает таким продвинутым радаром.
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