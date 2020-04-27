США обеспокоила покупка Минском российских Су-30СМ
Покупка Минском 12 российских истребителей Су-30СМ на замену устаревшим МиГ-29 – это плохие новости для НАТО и Польши в частности. Белорусы, в отличие от поляков, успели купить самолеты до пандемии коронавируса, в то время как в Варшаве уже намерены пересмотреть покупку F-35.
По мнению журнала The National Interest, если вместе с истребителями Белоруссия приобрела ракеты, а также договорилась о техническом обслуживании машин, это крайне выгодная сделка как для Минска, так и для ОДКБ в целом.
Каждый Су-30СМ обошелся белорусам в $50 миллионов. Для сравнения: Тайвань намеревается купить у США 66 истребителей F-16C/D за $8 млрд, то есть каждый самолет обходится почти в $121 миллион.
Несмотря на то что белорусское издание "Свободные новости плюс" опубликовала статью, в которой утверждается, что в конечном итоге F-16 обойдется якобы дешевле из-за меньшего ресурса двигателей, с этим утверждением можно поспорить. Новые Су-30СМ оборудованы двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги – это надежные и проверенные двигатели.
В статье говорится, что обслуживание Су-30СМ будет дороже, чем F-16, но с этим трудно согласиться, так как детали для американских истребителей придется заказывать из США, в то время как из России давно налажены поставки оборудования в соседнюю страну
Су-30СМ прекрасно вооружен и может составить достойную конкуренцию F-16 любой модификации. Истребитель берет под крыло 6 ракет средней дальности Р-77 и Р-27 а также 6 ракет ближнего боя Р-73. Кроме того, "Фланкер" можно вооружить противокорабельными ракетами Х-35.
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