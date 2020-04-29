Ту-160 подготовили теплый прием в НАТО

Минобороны опубликовало видео полетов бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем под прикрытием истребителей Су-35С. Забота оказалась нелишней, так на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС сопровождали F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 ВВС Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Съемка велась как с Ту-160, так и с "Фланкера", поэтому ролик получился интересным. В какой-то момент российский Су-35С сел практически на хвост датскому F-16, когда тот приблизился к "Белому лебедю".

Сообщается, что это был плановый полет, который длился более 8 часов. Все пилоты вели себя корректно, ни о каких инцидентах ничего неизвестно.

Неделю назад объединенное командование НАТО написало на своей странице в Facebook написало, что F-16 ВВС Дании были вынуждены прервать учения, чтобы отправиться на перехват российского Ил-76 над Балтикой. Полет также проходил в международном воздушном пространстве.