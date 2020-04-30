Противолодочные гиганты пролетели сразу над тремя морями

Норвежские истребители F-16 и F-35 поднялись для сопровождения двух российских Т-142 над акваториями Арктики. Кроме того, над Северным морем к "Медведям" подлетали британские "Тайфуны", которые поднялись с базы Лоссимут.

Как сообщает "Flot.Com" со ссылкой на Минобороны РФ, это был учебный полет Ту-142 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Во время тренировки экипажи отрабатывали прохождение заданного курса над безориентирной местностью, а также пилотирование без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, летчики провели ледовую разведку, необходимую для проводки судов и обеспечения дрейфующих станций в Арктике.

Ту-142 – это противолодочный самолет. Кроме вышеуказанных задач, экипажи могли заниматься отслеживанием подлодок Северо-атлантического альянса.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, командовавший американской группировкой войск в Европе, заявил, что Ту-142 создают "контуры радиолокационного охвата" вокруг Гренландии, Исландии и Великобритании, прощупывая Фареро-Исландский рубеж, или линию противолодочной обороны НАТО.