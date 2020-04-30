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Коронавирус сорвал строительство антироссийских объектов в Европе

Коронавирус сорвал строительство антироссийских объектов в Европе
Фото: Lasha Kuprashvili/Xinhua/www.globallookpress.com
Также сыграла свою роль знаменитая стена Трампа, которая должна отгородить Америку от Мексики

Пентагон замораживает строительство 19 своих объектов в Европе, направленных на сдерживание действий России. Как сообщает Defense News, примерно миллиард долларов, который планировалось потратить на эти цели, теперь пойдут на строительство знаменитой стены Трампа, а не на противостояние "агрессии Москвы". Кромен того, одной из косвенных причин называется пандемия коронавируса, так как неясно, когда продолжать строительство в Европе, где до сих пор бушует COVID-19.

По данным DN, замороженные объекты включают в себя инфраструктуру для базирования военных самолетов, а также горючего, оборудования и боеприпасов. Программа осуществлялась в рамках Европейской инициативы сдерживания.

В Конгрессе уже подготовили совместное заявление, в котором сенаторы осуждают действия Трампа и подчеркивают, что возведение объектов в Европе поможет "предотвратить агрессию России против американских союзников и партнеров в Европе.

До этого Трамп уже сетовал на то, что европейцы слишком мало тратят на оборону, и главные расходы вынуждены брать на себя, как раз США, хотя они дальше всех от России.

Александр ИЛЬИН

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