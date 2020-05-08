США начали выпуск "убийц" брони русских танков
США начали выпуск "Джавелинов" с универсальной боевой частью FGM-148F Javelin. Теперь из ПТРК, сделанного по принципу "Выстрелил – забыл", можно уничтожать не только танки, но и живую силу противника, а также легкобронированную технику.
Как пишет Defense News, в боевой части новой версии ПТРК объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки. Солдатам не придется таскать разные ракеты. Похожая идея реализуется в танке "Абрамс". Кроме того, ПТРК стал легче и точнее.
Теоретически с этим оружием могут столкнуться российские Т-90М, так как первым покупателем модернизированного "Джавелина" может стать Польша. На фоне ухудшения отношений с Москвой Варшава намерена закупить 60 комплексов и 180 ракет.
Как считает военный аналитик Джеймс Хасик, новый ПТРК создавался специально против российской брони, поэтому оружием должны заинтересоваться многие европейские страны. Так, в апреле стало известно, что США поставили в Эстонию 128 противотанковых ракет "Джавелин".
Стоит отметить, что новый ПТРК вряд ли заинтересует страны Западной Европы, учитывая их высокую стоимость, поэтому "Джавелин" традиционно будут покупать страны, боящиеся российского вторжения. Это Украина, Грузия, Прибалтика, Польша.
Что касается самого "Джавелина", то он достаточно эффективный. Американцы могли разработать новую ракету, в том числе против динамической защиты "Малахит", которая ставится на "Армату". Единственный минус ПТРК – буквально "золотые" ракеты для него, которые стоят, как дорогие иномарки. Но с другой стороны, и современный танк стоит очень недешево.
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