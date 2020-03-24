Черноморский флот РФ взял под контроль учения альянса

За военными судами Североатлантического блока, вошедшими в Черное море в понедельник, 23 марта, на маневры, проследит сторожевой корабль ЧФ России "Пытливый". Об этом сегодня сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что контролировать движения натовских судов будут "различные силы и средства разведки Черноморского флота".

Накануне в акваторию Черного моря вошли фрегаты - итальянский Virginio Fasan, канадский Fredericton и турецкий Salihreis, вооруженные ракетами. Еще ранее к месту маневров направился румынский фрегат Regina Maria. Данные корабли будут наблюдать за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они проведут учения с региональными партнерами.

Цель учений – повысить боевую совместимость натовцев в Черноморской акватории.

Напомним, в конце прошлой недели верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс категорически отверг предположение, что Россия может использовать ситуацию с пандемией COVID-19 в своих интересах. Американский генерал успокоил европейцев заявив, что внимателно следит за происходящим, и со своего поста ничего такого "злонамеренного" со стороны Москвы не наблюдает.

