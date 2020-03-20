Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

НАТО признал отсутствие злых намерений у России на фоне COVID-19

НАТО признал отсутствие злых намерений у России на фоне COVID-19
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеИз зараженной Черногории вернули более 1000 россиян
Руководство блока внимательно следит за действиями Москвы

Неожиданное признание сделали в Североатлантическом блоке о России. Там не увидели желания властей нашей страны воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы продвинуть на международной арене свои интересы. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

"Скажу вам, что нет", – цитирует его ТАСС.

У американского генерала поинтересовались, замечает ли он свидетельства того, что Москва пытается извлечь выгоды из-за ситуации с пандемией COVID-19, в том числе и по Украине.

"Скажу вам, что слежу очень-очень внимательно. Это огромная часть моей работы. Поэтому я на 100% сохраняю бдительность, когда дело касается данной конкретной области, возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И в данный момент я со своего поста не вижу этого", – констатировал Уолтерс.

Ранее в пятницу, 20 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон и его союзники намерены провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. По его словам, Вашингтон хочетдоминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей