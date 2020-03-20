Перевозкой туристов занимались лоукостеры "Победа" и "Аэрофлот"

Более 1000 россиян смогли вернуться на родину из Монтенегро, где стремительно распространяется COVID-19. В течение нескольких дней российские авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот" перевозили наших туристов. Всего на территорию РФ прибыло 1087 путешественников.

На 22 марта разрешение эвакуировать наших соотечественников получила компания S7, проинформировали ТАСС в посольстве РФ. В ведомстве уточнили, что планируется перевести не только тех, кто приобрел билеты, но и дополнительных пассажиров.

До того, как правительство Черногории разрешило забрать россиян с территории страны, ситуация складывалась по-настоящему катастрофическая. Путешественников отказывались принимать в отелях без справки об отсутствии коронавируса. Среди тех, кому требовалось заселиться, находились онкобольные, нуждающиеся в покое и регулярном приеме препаратов, пишет "ФедералПресс".