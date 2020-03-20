Север европейского "сапожка" такими темпами скоро станет безлюдным

За последние сутки итальянцы потеряли погибшими 627 человек из-за пандемии COVID-19, побив страшный жертвенный рекорд, который Республика ставит перед коронавирусом.

С начала распространения инфекции это самый больой показатель, сообщает РИА "Новости". При этом глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли отметил, что граждане "скончались с коронавирусом, а не из-за него".

Также он доложил о резком росте числа выздоровевших – 689 человек за сутки, всего выписалось 5129 инфицированных.

В настоящий момент коронавирус обнаружен почти у 38 тыс итальянцев.

Общее число смертей в стране от заразы перевалило за 4 тыс, обогнав по этому показателю Китай, из которого она, как принято считать, и вылезла. Большинство смертей приходится на Ломбардию, северный регион Республики – свыше 2,5 тыс человек.

Накануне стало известно, что Италия обогнала Китай по общему числу инфицированных.

По последним данным, в Европе не осталось ни одного государства, где не был бы выявлен коронавирус.