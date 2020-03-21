Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пандемия может пойти на пользу России

Пандемия может пойти на пользу России
Фото: : XinHua/www.globallookpress.com
продолжение"Так веселее": Семенович закрылась на карантин с двумя мужчинами
На фоне вспышки коронавируса в Италии потребовали отмены санкций против нашей страны

С призывом отказаться от ограничительных мер выступила ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву").

По словам главы организации Александро Марии Тирелли, Италия понесет огромные потери, если ужесточение санкций и ухудшение торговых и политических отношений с России продолжится. Особенно ощутимо это будет на фоне пандемии COVID-19.

Италия ежегодно терпит значительные убытки – сумма составляет около трех миллиардов долларов в год. Страдают итальянские компании из самых разных сфер, подчеркнул Тирелли. Он назвал решение ввести санкции против России неправильным выбором.

"…с ответными мерами сценарий будет ухудшаться", – заявил он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Италии необходима автономия – страна сама должна решать, какую международную политику вести и каких торговых партнеров выбирать – независимо от мнения Евросоюза.

Тирелли привел в пример действия французских властей, которые заявили о приостановке действия Шенгенского соглашения. Если бы Италия самостоятельно приняла какое-либо решение, "ее бы наказали", сказал он.

"Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены", - считает глава ассоциации. В такой ситуации от противостояния с Россией "слабая Европа и особенно Италия" ничего не выиграют – давление на нашу страну лишь нанесет ущерб.

Напомним, в Италии сегодня – самая сложная ситуация с коронавирусом по сравнению с другими странами Европы. В стране от  COVID-19 погибло уже свыше 4 тысяч человек – это больше, чем в Китае, с которого, как считается, все и началось.

Ранее американский эксперт призвал Европу и США отказаться от нынешней политики и наладить диалог с РФ. Попытки изолировать ее лишь поспособствуют созданию мощного альянса с Китаем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей