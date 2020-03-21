На фоне вспышки коронавируса в Италии потребовали отмены санкций против нашей страны

С призывом отказаться от ограничительных мер выступила ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву").

По словам главы организации Александро Марии Тирелли, Италия понесет огромные потери, если ужесточение санкций и ухудшение торговых и политических отношений с России продолжится. Особенно ощутимо это будет на фоне пандемии COVID-19.

Италия ежегодно терпит значительные убытки – сумма составляет около трех миллиардов долларов в год. Страдают итальянские компании из самых разных сфер, подчеркнул Тирелли. Он назвал решение ввести санкции против России неправильным выбором.

"…с ответными мерами сценарий будет ухудшаться", – заявил он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Италии необходима автономия – страна сама должна решать, какую международную политику вести и каких торговых партнеров выбирать – независимо от мнения Евросоюза.

Тирелли привел в пример действия французских властей, которые заявили о приостановке действия Шенгенского соглашения. Если бы Италия самостоятельно приняла какое-либо решение, "ее бы наказали", сказал он.

"Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены", - считает глава ассоциации. В такой ситуации от противостояния с Россией "слабая Европа и особенно Италия" ничего не выиграют – давление на нашу страну лишь нанесет ущерб.

Напомним, в Италии сегодня – самая сложная ситуация с коронавирусом по сравнению с другими странами Европы. В стране от COVID-19 погибло уже свыше 4 тысяч человек – это больше, чем в Китае, с которого, как считается, все и началось.

Ранее американский эксперт призвал Европу и США отказаться от нынешней политики и наладить диалог с РФ. Попытки изолировать ее лишь поспособствуют созданию мощного альянса с Китаем.