Пандемия может пойти на пользу России
С призывом отказаться от ограничительных мер выступила ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву").
По словам главы организации Александро Марии Тирелли, Италия понесет огромные потери, если ужесточение санкций и ухудшение торговых и политических отношений с России продолжится. Особенно ощутимо это будет на фоне пандемии COVID-19.
Италия ежегодно терпит значительные убытки – сумма составляет около трех миллиардов долларов в год. Страдают итальянские компании из самых разных сфер, подчеркнул Тирелли. Он назвал решение ввести санкции против России неправильным выбором.
"…с ответными мерами сценарий будет ухудшаться", – заявил он в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что Италии необходима автономия – страна сама должна решать, какую международную политику вести и каких торговых партнеров выбирать – независимо от мнения Евросоюза.
Тирелли привел в пример действия французских властей, которые заявили о приостановке действия Шенгенского соглашения. Если бы Италия самостоятельно приняла какое-либо решение, "ее бы наказали", сказал он.
"Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены", - считает глава ассоциации. В такой ситуации от противостояния с Россией "слабая Европа и особенно Италия" ничего не выиграют – давление на нашу страну лишь нанесет ущерб.
Напомним, в Италии сегодня – самая сложная ситуация с коронавирусом по сравнению с другими странами Европы. В стране от COVID-19 погибло уже свыше 4 тысяч человек – это больше, чем в Китае, с которого, как считается, все и началось.
Ранее американский эксперт призвал Европу и США отказаться от нынешней политики и наладить диалог с РФ. Попытки изолировать ее лишь поспособствуют созданию мощного альянса с Китаем.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Анекдот дня на 21 марта
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик