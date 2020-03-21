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"Так веселее": Семенович закрылась на карантин с двумя мужчинами

"Так веселее": Семенович закрылась на карантин с двумя мужчинами
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
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Певица раскрыла неожиданные подробности самоизоляции из-за COVID-19

После откровений о серьезных потерях из-за пандемии, которые даже заставили обладательницу роскошных форм разрыдаться, Анна Семенович сообщила новые детали о жизни в условиях вспышки коронавируса.

На карантин в своей московской квартире звезда закрылась вместе с двумя мужчинами, призналась она журналистам. Однако тут же предупредила возможных критиков, что поводов для осуждения нет. Семенович пережидает вспышку коронавируса с младшим братом и возлюбленным.

"Решили, что так проводить время в "заточении" веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе", – сообщила она "СтарХиту". Анна при этом добавила, что дело это непростое.

В своем "Инстаграм" Семенович тем временем делится с подписчиками полезной информацией о коронавирусе. Так, она предупредила всех, кто не в курсе, что COVID-19 особо опасен для пожилых людей, призвав рассказать об этом родителям, бабушкам и дедушкам и окружить их заботой. Помочь с покупками, обеспечить лекарствами и поменьше общаться лично, временно заменив встречи телефонными звонками.

Ранее Семенович, которая не очень охотно делится подробностями из своей личной жизни, все же рассказала немного о своем возлюбленном. Выяснилось, что он на семь лет моложе звезды.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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