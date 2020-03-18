"Он моложе меня": Семенович приоткрыла личную тайну
Личная жизнь Анны Семенович всегда оставалась в секрете. Певица, которой в этом году исполнилось 40 лет, хотя и считается одной из самых желанных невест страны, замужем так и не была, и детей у нее нет. Теперь она решила приоткрыть секреты личной жизни – рассказала о своем избраннике и требованиях к представителям сильного пола.
Артистка призналась, что стала суеверной, поэтому и не показывает нового возлюбленного, который на семь лет моложе ее. Именно в отношениях с ним бывшая вокалистка группы "Блестящие" поняла, что уже готова создать семью и стать мамой. Звезда мечтает о девочке, похожей на нее.
Имя таинственного избранника владелица пышных форм не раскрывает, но можно сделать вывод, что он очень обеспеченный. Как отметила певица, она не стала встречаться бы с тем, кто не умеет зарабатывать деньги. Бедность спутника, по словам знаменитости, означает его глупость и лень.
О своей личной жизни Семенович рассказала в шоу "День со звездой". Поклонники артистки, уже успевшие посмотреть выпуск, признаются, что в восторге - они считают ее очень красивой и позитивной.
"Классный выпуск! Аня, вы крутая", "Аня ты такая красивая, обаятельная, привлекательная", "Анюта смотрела передачу, очень позитивно", "Посмотрела программу! С малых лет трудяга, весёлая, искренняя!" – прокомментировали подписчв "Инстаграм" .
Ранее Анна Семенович заставили раздеться догола на съемках.
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Зеленский предложил украинцам активнее размножаться во время эпидемии
- Диета на время карантина: как правильно питаться
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- В России спрогнозировали ослабление коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника
- Анекдот дня на 18 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик