Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Он моложе меня": Семенович приоткрыла личную тайну

"Он моложе меня": Семенович приоткрыла личную тайну
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Личная жизнь Анны Семенович всегда оставалась в секрете. Певица, которой в этом году исполнилось 40 лет, хотя и считается одной из самых желанных невест страны, замужем так и не была, и детей у нее нет. Теперь она решила приоткрыть секреты личной жизни – рассказала о своем избраннике и требованиях к представителям сильного пола.

Артистка призналась, что стала суеверной, поэтому и не показывает нового возлюбленного, который на семь лет моложе ее. Именно в отношениях с ним бывшая вокалистка группы "Блестящие" поняла, что уже готова создать семью и стать мамой. Звезда мечтает о девочке, похожей на нее.

Имя таинственного избранника владелица пышных форм не раскрывает, но можно сделать вывод, что он очень обеспеченный. Как отметила певица, она не стала встречаться бы с тем, кто не умеет зарабатывать деньги. Бедность спутника, по словам знаменитости, означает его глупость и лень.

О своей личной жизни Семенович рассказала в шоу "День со звездой". Поклонники артистки, уже успевшие посмотреть выпуск, признаются, что в восторге - они считают ее очень красивой и позитивной.

"Классный выпуск! Аня, вы крутая", "Аня ты такая красивая, обаятельная, привлекательная", "Анюта смотрела передачу, очень позитивно", "Посмотрела программу! С малых лет трудяга, весёлая, искренняя!" – прокомментировали подписчв "Инстаграм" .

Ранее Анна Семенович заставили раздеться догола на съемках. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей