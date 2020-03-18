Экс-солистка "Блестящих" рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Личная жизнь Анны Семенович всегда оставалась в секрете. Певица, которой в этом году исполнилось 40 лет, хотя и считается одной из самых желанных невест страны, замужем так и не была, и детей у нее нет. Теперь она решила приоткрыть секреты личной жизни – рассказала о своем избраннике и требованиях к представителям сильного пола.

Артистка призналась, что стала суеверной, поэтому и не показывает нового возлюбленного, который на семь лет моложе ее. Именно в отношениях с ним бывшая вокалистка группы "Блестящие" поняла, что уже готова создать семью и стать мамой. Звезда мечтает о девочке, похожей на нее.

Имя таинственного избранника владелица пышных форм не раскрывает, но можно сделать вывод, что он очень обеспеченный. Как отметила певица, она не стала встречаться бы с тем, кто не умеет зарабатывать деньги. Бедность спутника, по словам знаменитости, означает его глупость и лень.

О своей личной жизни Семенович рассказала в шоу "День со звездой". Поклонники артистки, уже успевшие посмотреть выпуск, признаются, что в восторге - они считают ее очень красивой и позитивной.

"Классный выпуск! Аня, вы крутая", "Аня ты такая красивая, обаятельная, привлекательная", "Анюта смотрела передачу, очень позитивно", "Посмотрела программу! С малых лет трудяга, весёлая, искренняя!" – прокомментировали подписчв "Инстаграм" .

Ранее Анна Семенович заставили раздеться догола на съемках.